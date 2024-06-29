شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. وفاة الأميرة للا لطيفة والدة الملك محمد السادس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفيت الأميرة للا لطيفة، والدة العاهل المغربي الملك محمد السادس، وحرم الملك الراحل الحسن الثاني، اليوم السبت.



وأعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي المغربي، انتقال الأميرة للا لطيفة، والدة عاهل المغرب الملك محمد السادس.



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وجاء في بيان القصر الملكي المغربي: ننعى هذا المصاب الجلل نرجو الله العلي القدير أن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يطيل في عمر الملك محمد السادس.