شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 38664 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستمر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ 283 على التوالي.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 38664 شهيدًا، ونحو 89097 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال. جرائم الاحتلال الإسرائيلي على غزة وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى استشهاد 80 فلسطينيًا وإصابة 216 بجروح مختلفة بعضها خطيرة.



هذا إضافة إلى ارتكاب 3 مجازر بحق العائلات، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم تنتشل أجسادهم لعدم توفر الإمكانات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.