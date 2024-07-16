شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عُمان: إنهاء إجراءات التعامل مع حادثة إطلاق النار بالوادي الكبير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة العمانية، إنها أنهت إجراءات التعامل مع حادثة إطلاق النار التي وقعت مساء أمس الاثنين 15 يوليو 2024م بمنطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط .

ولفتت إلى أن الحادثة أسفرت عن وفاة خمسة أشخاص واستشهاد أحد رجال الشرطة ووفاة الجناة الثلاثة إضافة إلى إصابة (28) شخصًا من جنسيات مختلفة بينهم (4) أشخاص أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف تم نقلهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج، وتتواصل عمليات التحري والبحث والتحقيقات في ملابسات الحادثة .





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وقدمت شرطة عمان التعازي والمواساة إلى أسر المتوفين راجية الشفاء العاجل للمصابين.

وتوجهت بالشكر والتقدير لكافة الجهود الوطنية وتعاون المواطنين والمقيمين مما أسهم في احتواء الموقف.

وأكدت شرطة عمان السلطانية ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات للمعلومات الصادرة من الجهات غير الموثوقة.