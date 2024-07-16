شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تدعو لتوفير الرعاية الطبية للنازحين السودانيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت منظمة الصحة العالمية اليوم، لاتخاذ إجراءات عاجلة للاستجابة للاحتياجات الصحية للنازحين السودانيين على جانبي الحدود السودانية التشادية وتوفير الرعاية الطبية الحيوية.

وقال ممثل المنظمة في بورتسودان الدكتور شبل السحباني، إن بعثة المنظمة رفيعة المستوى من أقاليم شرق المتوسط وأفريقيا اجتمعت قبل أسبوع في أدري على الحدود مع السودان لتقييم الاحتياجات الصحية للاجئين.

وأشار إلى نزوح 13 مليون متوزعين في الداخل السوداني، من بينهم أكثر من مليونين يبحثون عن مأوى في دول الجوار، مع إمكانيات محدودة للغاية في الحصول على المساعدات الإنسانية. المساعدات الإنسانية للسودان وأوضح السحباني أن أولوية المنظمة تهدف إلى توسيع نطاق عملياتها عبر الحدود في دارفور، وقد أصبحت أيضًا ولايات كردفان والخرطوم والجزيرة معزولة عن المساعدات بسبب تواصل القتال.

كما دعا إلى سد الفجوة التمويلية الهائلة لخطة الاستجابة الإنسانية والصحية في السودان.

ويعد وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين من بين النقاط الرئيسة التي تجري مناقشتها في المحادثات غير المباشرة الجارية في جنيف، التي تسيرها الأمم المتحدة بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، تحت قيادة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، رمضان لعمامرة.