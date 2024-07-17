الخليج اليوم .. صندوق النقد الدولي يعدل توقعات الأداء الاقتصادي لروسيا والسعودية ودول أخرى

الرياض - كتب موسى القحطاني -
عدل صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر اليوم عن آفاق الاقتصاد العالمي، تقديراته لأداء اقتصادات عالمية، مشيرا إلى أن تضخم أسعار الخدمات يعيق انخفاض معدلات التضخم.
- روسيا:
وأبقى صندوق النقد، في تقريره الصادر اليوم عن آفاق الاقتصاد العالمي، على توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي دون تغيير العام الجاري عند 3.2%، لكنه خفضها للعام 2025 إلى 1.5%.
- الصين:
رفعت المؤسسة الدولية توقعاتها للنمو الاقتصادي الصيني إلى 5% للعام 2024 وإلى 4.5% للعام 2025.
وأرجع صندوق النقد الدولي قراره بفضل زيادة الاستهلاك المحلي وزيادة صادرات السلع من الصين على خلفية الطلب العالمي المتزايد.
- السعودية:
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية هذا العام إلى 1.7% مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في أبريل الماضي البالغة 2.6%.
وأوضح الصندوق أن خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي العام الجاري بمقدار 0.9% يأتي في الدرجة الأولى لتمديد تخفيضات إنتاج النفط.
أما عن العام المقبل 2025 فتوقع الصندوق نمو اقتصاد المملكة بنسبة 4.7% مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في شهر أبريل الماضي البالغة 6%.
- الاقتصاد العالمي:
أبقى الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2024 عند 3.2% دون تغيير عن توقعاته السابقة، وفيما يتعلق بالعام المقبل 2025 فيتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% صعودا من توقعات أبريل 2024 البالغة 3.2%.
ويرى صندوق النقد الدولي أن "تضخم أسعار الخدمات يعيق التقدم المرجو نحو إبطاء معدلات التضخم، مما يصعب معه استعادة السياسات النقدية العادية".