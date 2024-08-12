الخليج اليوم .. القبض على عدد من مهربي ومروجي المخدرات في السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم ووافد من الجنسية اليمنية في منطقة المدينة المنورة، وذلك لترويجهما نحو 5837 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وفي الوقت ذاته، قبضت مكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الرياض لترويجه 25 كلغ من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، وقبضت أيضاً الجهات المختصة على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمحافظة جدة لترويجهما 11 كلغ من مادة الحشيش المخدر.

إلى ذلك، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 380 كلغ من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص، وقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 440 كلغ من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالرقم 911 في مناطق: مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و999 في بقية المناطق.