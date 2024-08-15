شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية تعلن تأجيل إنهاء مهمة التحالف الدولي والان نبدء بالتفاصيل

انسحاب التحالف

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم تأجيل إعلان إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق بسبب التطورات الأخيرة في المنطقة.وأوضحت في بيان لها أن المفاوضات المستمرة بين بغداد وواشنطن بشأن انسحاب المستشارين العسكريين من العراق وصلت لمراحل متقدمة جدًا، مؤكدةً عدم وجود قوات أمريكية مقاتلة في العراق.نهاية يناير هذا العام أعلنت وزارة الخارجية العراقية التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية لصياغة جدول زمني يحدد وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق.وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الاتفاق يتضمن الخفض التدريجي لمستشاري التحالف وإنهاء المهمة العسكرية له ضد "داعش" الإرهابي والانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف تتسق مع رؤية الحكومة العراقية.