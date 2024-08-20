شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تكشف عن عدد ضحايا العمل الإنساني في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مدير المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جون لوك تونجنيت، عن عدد ضحايا العمل الإنساني في غزة.

وبين أن ضحايا العمل الإنساني في قطاع غزة بلغ أكثر من 280 شخصًا، وهو أمر غير مسبوق. ضحايا العمل الإنساني في غزة وأوضح أن الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني يأتي في وقت شديد الصعوبة؛ بسبب استمرار الحرب على قطاع غزة"، داعيًا إلى ضرورة إنهاء هذه الحرب.

وندد نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) فضل الحق، بما يحدث للعاملين في العمل الإنساني بقطاع غزة. جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة وأشار إلى أن الأسبوع الماضي استهدفت إسرائيل المستشفيات ومخيمات الإيواء والعاملين في المنظمات الإنسانية.

وذكر "إنني أوجه رسالة من أجل الإنسانية يجب حماية المدنيين والحفاظ على حياة الأطفال حول العالم".