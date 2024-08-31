الخليج اليوم .. رئيس "مجلس التسامح والسلام" أحمد الجروان معزياً بوفاة جمشير: أخلص لوطنه وأمته

الرياض - كتب موسى القحطاني -

رئيس "مجلس التسامح والسلام" أحمد الجروان معزياً بوفاة جمشير: أخلص لوطنه وأمته

أعرب رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان، في رسالة تعزية لرئيس مجلس الشورى السيد علي بن صالح الصالح، عن خالص تعازيه برحيل عضو مجلس الشورى البحريني عبدالرحمن جمشير، قائلاً أنه أخلص لوطنه وأمته، مضيفاً "لقد تشرفت بالعمل مع المرحوم بإذن الله عن قرب بالأخص فترة رئاستنا للبرلمان العربي".

وما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

(يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)

صدق الله العظيم

بمزيد من الحزن والأسى اتقدم باسمي وباسم المجلس العالمي للتسامح والسلام، بأحر التعازي وأصدق المواساة لكم ولأسرة الفقيد وللشعب البحريني الشقيق، في وفاة المغفور له بإذن الله، عضو مجلس الشورى البحريني عبدالرحمن جمشير، الذي أخلص لوطنه وأمته، ولقد تشرفت بالعمل مع المرجوم بإذن الله، عن قرب بالأخص فترة رئاستنا للبرلمان العربي.

وفي هذه اللحظات الأليمة نسأل المولى عز وجل أن يغفر له ويجزيه عن وطنه وأمته خير الجزاء ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلون.

إنا لله وإنا إليه راجعون.