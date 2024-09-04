"العالم الإسلامي" تدين تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن "محور فيلاديلفيا"

الدمام - شريف احمد - أدانت رابطة العالم الإسلامي باستنكارٍ كبير، تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن "محور فيلادلفيا"، والمحاولات العبثية لتبرير انتهاكاتها المتواصلة لكل القوانين والأعراف الدولية.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة ندد أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ د. محمد بن عبدالكريم العيسى، بالانتهاكات الجسيمة والمتواصلة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، استهتارًا بكل الأعراف والقوانين الدولية، وتقويضًا للمساعي الحميدة التي تُبذل من أجل وقف الحرب.

وأكد في هذا السياق التضامن التام إلى جانب جمهورية مصر العربية في مواجهة كل المزاعم الإسرائيلية.

كما جدد دعوة الرابطة المُلحة للمجتمع الدولي ليقف وقفة صادقة وجادة لإنهاء هذه المأساة الإنسانية المروعة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، واتخاذ إجراءات فاعلة وملموسة لضمان وقف هذا العدوان الوحشي المتواصل.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتصريحات الإسرائيلية بشأن محور فيلادلفيا، والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية.



وأكدت تضامنها ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة تلك المزاعم الإسرائيلية.

محور فيلادلفيا

وحذرت المملكة من عواقب التصريحات الاستفزازية، ومالها من تبعات في تقويض جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتزيد حدة التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.

وجددت تأكيدها أهمية وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وضرورة تضافر الجهود الدولية لتمكينه من حقه الأصيل في تقرير المصير، وإقامة دولته

المستقلة على حدود عام ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقية.