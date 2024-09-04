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الخليج اليوم .. تصرف لافت من الأمير محمد بن سلمان خلال تشييع الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز يثير تفاعلا كبيرا (فيديو)

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في ، مقطع فيديو يعبر عن "احترام ووقار" الأمير ، خلال تشييع الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز آل سعود.

وبثت قناة "الإخبارية" لحظة وصول الأمير محمد بن سلمان إلى مسجد الإمام تركي بن عبد الله بالرياض، لأداء صلاة الجنازة على الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز آل سعود.

 

وأظهرت اللقطات لحظة وصول ولي العهد للمسجد، حيث قام بالسلام على الحضور، وقدم تحيته بتقبيل رأس المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وتقبيل يد الأمير خالد بن سلطان.

وبعد ذلك، أدى ولي العهد صلاة الجنازة على الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود.

 

وأثار هذا المقطع تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار رواد منصة "إكس" بـ"تقدير واحترام" الأمير محمد بن سلمان، معبرين عن فخرهم به ومحبتهم له.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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