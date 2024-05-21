محافظ الوجه يدشّن الفعاليات الصحية لارتفاع ضغط الدم بالمحافظة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشّن محافظ الوجه شجاع الشريف اليوم، فعاليات اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم 2024م، وذلك في المنتزه البحري الشمالي للمحافظة.

واشتملت الفعاليات على إقامة ركن توعوي يحتوي على عدد من الوسائل التوعوية، للتعريف بارتفاع ضغط الدم وأسبابه ومضاعفاته وتأثيره على أعضاء الجسم وتقديم النصائح الطبية والإرشادات الوقائية، وتوزيع منشورات توعوية وقياس ضغط الدم للزوار، ويستمر على مدى يومين، ويضم عدداً من الفعاليات.

وقدّم المشاركون نبذة تعريفية عن أدوية ارتفاع ضغط الدم وتصنيفاتها وطرق استخدامها وأهمية متابعة قياس الضغط بالفترة الأولى من استخدام العلاج ليتمكن الطبيب من اختيار الدواء الأنسب للمريض وعدم إهمال أخذ أدوية الضغط الموصوفة من الطبيب.