شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك نقص فى الحديد.. ابتعد عن تناول هذا الشاى والان مع تفاصيل الخبر

نقص الحديد في الجسم أحد أهم المشكلات المرضية التي قد تصيب الإنسان، تصيب بالكثير من الأعراض المرضية منها الهزال والضعف العام، صعوبة التركيز والتشتت، والعصبية والغضب واضطرابات المزاج، الشعور بالوهن الشديد والصداع وآلام بالرأس وآلام متفرقة من الجسم والعضلات والأعصاب، وارتعاش الأطراف وصعوبة القدرة على بذل الكثير من الجهد فضلاً عن الإحساس بالضعف العام وغيرها الكثير من الأعراض، هذا ما وضحه الدكتور محمد المنيسي استشاري الباطنة قصر العينى.

نقص الحديد يتم علاجه بالكثير من الطرق من خلال الطبيب المختص الذي يحدد النسبة ويقيسها من خلال الاختبارات الخاصة بالدم، ويحدد نوعية العلاج سواء علاجات دوائية أو غيرها، كثير من الأطعمة التى تحتوي على الحديد مثل السبانخ وغيرها ولكن قد لا تكون كافية في حالات النقص الشديد للحديد.

مرضى نقص الحديد ينصحهم الجميع بالبعد عن تناول الشاي العادي الأسود الذي نتناوله جميعا، ولكن ما لا يعيه البعض أن هناك نوع من الشاي قد يكون منتشر نسبيا لكنه ضار بمرضى نقص الحديد بشكل خاص على الرغم من فوائده العديدة، هذا ما أكد عليه تقرير نشر في موقع "انديا تايم".

هذا المشروب هو الشاي الأخضر الذي قد يضر وبشده مرضى نقص الحديد بشكل خاص، ومن يعانون من امتصاص الحديد في الجسم بشكل عام، فعلى الرغم من فوائد الشاي الاخضر التي تتمثل في احتوائه على كميات هائلة من مضادات الأكسدة ومقاومته للشيخوخة، وتعزيزه للتمثيل الغذائي، وتعزيز الهضم بشكل عام، فضلا عن حفاظه على الوزن مثالي كذلك يقي الجلد من مشكلات التهابية وجلدية كثيرة كما أنه يقلل الانتفاخات والهالات ويرطب الجسم ترطيبا عميقا، إلا أنه له ضرر يتعلق بمرضى نقص الحديد.

من المعروف أن الشاي الأخضر يحتوي على نسبة من الكافيين، وكذلك به بعض الخصائص التي تجعله يتداخل مع امتصاص الحديد من الطعام أو من الادوية التي يتناولها الانسان وتحتوي على الحديد، مما يعطل امتصاصه وبالتالي يفقد الانسان حصته من الحديد سواء من طعامه أو مكملاته الغذائيه، وبالتالي وبالتدريج يصبح الشاي الأخضر سبب في نقص الحديد لدى البعض، لذا على مرضى نقص الحديد البعد عنه وتجنب تناوله.