وكالة الأدوية الأوروبية اتخذت قراراً برفض طرح دواء لداء ألزهايمر

اتخذت وكالة الأدوية الأوروبية قراراً بـ"رفض طرح دواء لداء ألزهايمر في الاتحاد الأوروبي يهدف إلى الحد من التدهور المعرفي للمرضى، إذ اعتبرت أن هذا العقار المرتقب جداً غير آمن".

ورأت الوكالة الناظمة أن "النتائج التي يحققها الدواء المطروح باسم "ليكيمبي" (Leqembi) والمُجاز له في الولايات المتحدة "غير متوازنة مع خطر الآثار الجانبية الخطيرة المرتبطة به"، وأبرزها "احتمال حصول نزف في أدمغة المرضى".

وتوقع الخبراء "خيبة أمل" لدى عدد كبير من المرضى من هذا الرأي الذي تأخذ به عادة المفوضية الأوروبية صاحبة القرار النهائي.

وأكدت شركة الصناعات الدوائية اليابانية "إيساي" (Eisai) التي ابتكرت "ليكيمبي" بالتعاون مع الأميركية "بايوجين" (Biogen) أنها ستتقدم بطلب لـ"إعادة النظر في رأي" وكالة الأدوية الأوروبية، معربةً عن "خيبة أمل شديدة".

ورخّصت إدارة الغذاء والدواء الأميركية في أيار 2023 لعقار "ليكيمبي" الذي يشكل ليكانيماب (lecanemab) مكوّنه للمرضى الذين لم يصلوا إلى مرحلة متقدمة من المرض. وأشارت "إيساي" إلى أنه يباع أيضاً في اليابان والصين.

ويعاني نحو ثمانية ملايين شخص في الاتحاد الأوروبي شكلاً من أشكال الخرف، ويمثل مرض الزهايمر أكثر من نصف هذه الحالات، وفقا لموقع "الزهايمر أوروبا". ولا يتوافر إلى اليوم أي دواء يحقق الشفاء.