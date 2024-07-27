الأمطار الغزيرة تتسبب في انهيار جزء من سد وسط روسيا

تسببت الأمطار الغزيرة في انهيار جزء من سد في منطقة تشيليابينسك بوسط روسيا ما دفع المسؤولين إلى إخلاء عدة قرى قريبة.
واكدت الحكومة الإقليمية في تشيليابينسك على جبال الأورال الجنوبية إن قسما بطول 100 متر من السد عند خزان كياليمسكي انهار وإن هناك أربع قرى تقع في طريق المياه.
ويبلغ عدد الأشخاص المعرضين للخطر إجمالا نحو 200. وقال المسؤولون إن الجهود جارية لإجلاء العشرات في إجراء مبدئي. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
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