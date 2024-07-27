مراد: لاعتماد الحوار كمدخلٍ وحيد لحلِّ كل القضايا العالقة وفي مقدمتها انتخاب الرئيس

دعا النائب حسن مراد جميع الأطراف في لبنان إلى اعتماد الحوار كمدخلٍ وحيد لحلِّ كل القضايا العالقة، وفي مقدّمتها انتخابُ رئيسٍ جديد للجمهورية، وملء الشواغر في المواقعِ الأساسيةِ في الدولة، مشدّدًا على أنّ اتفاقَ الطائف هو الفيصلُ والحكم الذي يجب أن نستَنِدَ إليه في معالجه القضايا الدستورية المستجدّة.

,خلال حفل تخرّج طلاب الجامعة اللبنانية الدولية في البقاع، اعتبر "إن التربية اليوم تمرُّ بمنحنًى خطير، وعلينا جميعًا أن نقفَ يدًا بيد لانتشالها وإعادتها إحدى أوجه لبنان الحضاري، منوّهًا بالجهد الذي يبذله وزير التربية والكادر الإداري في الوزارة والتعاون المشترك مع لجنة التربية".

وطالب مراد في الوقت نفسه بالالتفات إلى الجامعة اللبنانية التي تصارع استمراريتها وحيدةً ومنح أساتذتها حقوقهم المشروعة، معتبرًا أن التعليم الخاص عاملٌ مساعد وليس بديلًا، والجامعة الرسمية ستبقى أولوية أولويات لجنة التربية.

ودعا مراد إلى الوحدة الوطنية من أجل حماية لبنان وتعزيز استقلاله وسيادته والالتفاف خلفَ الدولة والقوى الأمنية والجيش اللبناني الذي أثبت أنه المؤتمنُ على أمنِ الوطنِ والظهيرُ القوي للمقاومة والشعب في مواجهةِ العدوّ.

وختم :"لن نُسقطَ الكتاب فبِه نتّقي شرَّ الحياة، ولم ولن نُسقطَ البندقيةَ طالما أرضنا محتله وبلادنا يُعتدى عليها، ونتعلم من طلاب فلسطين ومقاومتها أصولَ الحياةِ بعزة فهم للذين يواجهون عنا معركة الشرف والحق ضد أعتى قوّة إرهاب في العالم".