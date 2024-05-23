شكرا لقرائتكم خبر عن مكملات فيتامين د تقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية للأشخاص فوق الـ 60 والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - تشير دراسة حديثة إلى أن تناول مكملات فيتامين د يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بين الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق، وكشفت عن وجود ارتباط كبير بين مكملات فيتامين د وانخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية لدى كبار السن. أظهر الأفراد الذين تناولوا مكملات فيتامين د بانتظام انخفاض خطر الإصابة بنوبة قلبية مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا المكملات الغذائية، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

ويُعرف فيتامين د بدوره في الحفاظ على صحة العظام وتنظيم مستويات الكالسيوم في الجسم، لكن الأدلة الناشئة تشير إلى مشاركته في صحة القلب والأوعية الدموية أيضًا. ويؤكد الخبراء على أنه يجب على الأفراد استشارة الطبيب المختص قبل البدء في أي نظام مكملات جديد، بما في ذلك فيتامين د، لضمان الجرعة المناسبة وتقييم التفاعلات المحتملة مع الأدوية الأخرى.



من جانبه، يقول راجات إس باروا، رئيس قسم أمراض القلب التداخلية ومدير أبحاث القلب والأوعية الدموية في مركز كانساس سيتي فيرجينيا الطبي الأمريكي، إن "العديد من التحليلات والدراسات الوبائية تشير إلى أن نقص فيتامين (د) يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبة القلبية والوفيات الناجمة عنه".



وفي حالات المرضى الذين يعانون من نقص فيتامين (د)، يعد القياس المتكرر والسعي للوصول إلى المستويات المستهدفة المناسبة من هذا الفيتامين أمر مهم جدًا للوقاية من أمراض القلب التي تسبب الوفاة.

للحصول على صحة مثالية، يجب تناول المركبات العضوية في فيتامين د، فهي تساعد الجسم على بناء العضلات والعظام والاستفادة من العناصر الغذائية وتضميد الجروح، كما يساعد هذا الفيتامين على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم.