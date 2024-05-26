شكرا لقرائتكم خبر عن علامة على مرض السكر قد تلاحظها عند الوقوف من مكانك.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف العلماء عن علامة جديدة تدل على الإصابة بمرض السكرى تظهر عند الوقوف من مكانك، وهذه العلامة هي الشعور بالدوار أو الدوخة، وقال الباحثون إن هذه العلامة تظهر قبل سنوات من تطور مرض السكري بشكل كامل، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

هل تشعر بالدوار في كثير من الأحيان عند الوقوف؟

ووفقًا للخبراء فإن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني هم أكثر عرضة للإصابة بالاعتلال العصبي بما يصل إلى ستة أضعاف، ما يؤدي إلى إتلاف الأعصاب ويؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم بما في ذلك القدمين والأعضاء والعضلات.

وقال العلماء إن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة هم في الغالب من ذوي الوزن الزائد وكبار السن.

وقارن العلماء نتائج الاختبارات الصحية لـ 44 شخصًا معرضين لخطر الإصابة بمرض السكري و28 شخصًا من الأصحاء وقاموا أيضًا بقياس نبضات قلب المشاركين واختبروا كيفية تفاعل أجسادهم مع الأحاسيس مثل الألم والألم الحارق والتنميل.

ووجدوا أن أولئك الذين لديهم خطر متزايد للإصابة بمرض السكري لديهم احتمالات أعلى بنسبة 5.9 للإصابة بنوع يسمى الاعتلال العصبي السمبتاوي مقارنة بالأشخاص الأصحاء.

وفقا للخبراء، فإن الاعتلال العصبي يسبب الدوخة - وهي واحدة من العلامات الأولى لتأثر الأعصاب في الجسم بعدة طرق، منها ما يلي:

- انخفاض ضغط الدم عند الوقوف أو الاستلقاء يمكن أن يسبب الدوخة عندما تتضرر الأعصاب التي تتحكم في ضغط الدم.

وهذا يؤدي إلى فقدان الإحساس في قدميك ويمكن أن يجعل من الصعب تحقيق التوازن أثناء المشي.

- التغييرات في رؤيتك يمكن أن تجعل من الصعب رؤية محيطك ويمكن أن تسبب الدوخة

يؤدي انخفاض نسبة السكر في الدم إلى الشعور المفاجئ بالدوخة

علامات وأعراض أخرى للاعتلال العصبي

أعراض الاعتلال العصبي تظهر تدريجيًا، وفي كثير من الحالات، تشمل العلامات الأولى لتلف الأعصاب خاصة أعصاب القدمين، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى الإحساس المؤلم بالدبابيس والإبر، وتشمل بعض الأعراض الشائعة الأخرى ما يلي:



- فقدان حاسة اللمس

- صعوبة التنسيق عند المشي

- خدر أو ألم في يديك أو قدميك

- الإحساس بالحرقان في القدمين

- ضعف العضلات

- الانتفاخ أو الامتلاء

- الغثيان، أو عسر الهضم، أو القيء

- إسهال

- فرط التعرق

- مشاكل المثانة

- رؤية مزدوجة

- زيادة معدل ضربات القلب