شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تعمل خطة لمذاكرة الامتحانات قبل بدء ماراثون الثانوية العامة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد طلبة الثانوية العامة لامتحانات نهاية العام والتى تبدأ فى 10 يونيو المقبل، حيث يقومون بمراجعة المواد التى ذاكروها طوال العام، ويمكن أن تساعدك هذه النصائح في الاستعداد والحفاظ على التركيز والتفوق وعمل خطة للمذاكرة قبل امتحانات الثانوية العامة من واقع الطب النفسي، بحسب موقع جامعة كلورادو الأمريكية.

خطة لمذاكرة الامتحانات

الطريقة الأكثر فعالية للتحضير للامتحانات هي البدء مبكرًا، امنح نفسك متسعًا من الوقت للدراسة والنوم وتناول الطعام وأخذ فترات راحة.

ضع في اعتبارك أن كل شخص يدرس المعلومات ويتعلمها ويحتفظ بها بطرق مختلفة.

قد لا تكون طرق الدراسة التي تناسب زملاءك أو أصدقاءك بالضرورة مناسبة لك، لذلك من المهم العثور على ما يناسب أسلوب دراستك الشخصية.

إعطاء الأولوية لوقتك

حدد أولويات وقتك للتأكد من قدرتك على تغطية الموضوعات الأكثر أهمية أو التي تستغرق وقتًا طويلاً.

قد يكون من المفيد أن تبدأ بكتابة قائمة تقريبية بكل مهمة وموعد نهائي وتاريخ الامتحان.

بعد ذلك، قم بتنظيم قائمتك بناءً على المواعيد النهائية والمدة التي تعتقد أنها ستستغرقها لإكمال كل مهمة.

إذا كنت تشعر بالإرهاق من كل الأشياء التي تحتاج إلى إنجازها في الأسبوع المقبل، فابدأ بتحديد ثلاث أولويات رئيسية.

الآن بعد أن عرفت المهام التي تريد العمل عليها أولاً، حدد وقتًا للدراسة أو العمل عليها.

للحفاظ على كل شيء منظمًا، حاول استخدام المخطط أو تقويم الهاتف أو تطبيق المهام.

ضع في اعتبارك أن تحديد أولويات وقتك قد يعني أيضًا تحديد أولويات أشياء مثل النوم وتناول الطعام بانتظام وأخذ فترات راحة.

استخدم تقنية البومودورو

يمكن أن تساعدك تقنية بومودورو على تقسيم وقتك وأخذ فترات راحة مفيدة لمساعدتك في الاحتفاظ بالمعلومات.

كيفية استخدام تقنية البومودورو:

-اختر مهمة أو موضوعًا تريد مذاكرته.

-اضبط مؤقتًا لمدة 25 دقيقة للتركيز على تلك المهمة فقط قبل أخذ استراحة لمدة 5 دقائق.

-كرر هذه الدورة ثلاث مرات أخرى (25 دقيقة دراسة، 5 دقائق استراحة).

-عندما تصل إلى استراحتك الرابعة، قم بتمديد الوقت إلى 20 أو 30 دقيقة.

يمكنك تكرار هذه التقنية عدة مرات على مدار اليوم إذا لزم الأمر.

يمكن أن تساعدك هذه الطريقة على أن تكون أكثر فعالية لأن الدراسة على دفعات غالبًا ما تساعدنا في الحفاظ على مستويات التركيز والطاقة لدينا. بالإضافة إلى ذلك، لديك فترات راحة مدمجة لمساعدتك على البقاء رطبًا أو الاستمتاع ببعض الطعام أو التواصل مع الأصدقاء أو الذهاب في نزهة.