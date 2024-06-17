شكرا لقرائتكم خبر عن تخلص من الكرش.. هذه الفواكه تعزز إنقاص محيط البطن والان مع تفاصيل الخبر

بعض الفاكهة لها أثر جيد في التخلص من الدهون بل وتساعد الأنظمة الغذائية إذا ما تم إدخالها فيها على تعزيز حركة الهضم والتخلص من الدهون أولاً بأول، ويمكن استغلال بعض الفاكهة للتخلص من محيط البطن في وقت قصير فهي تساعد على تقليل دهون البطن من خلال إدخالها في نظام غذائي يعتمد على الفيتامينات والمعادن والألياف التي تحتوي عليها هذه النوعيات الخاصة من الفاكهة، هو من أبرز هذه النوعيات:

التفاح الصحي الغني بالألياف الذي يعزز من إنقاص الوزن وفقدانه إذا ما تم إدخاله في أي نظام غذائي.

التوت الصحي الذي يحتوي على مضادات أكسدة صحية وغني بالألياف فضلاً عن أنه ينظم عملية الهضم

لا شك أن الأناناس أحد أهم أنواع الفاكهه التي تحتوي على إنزيمات تساعد على الهضم وتقليل نسب الدهون في الجسم وتعمل على خفض محيط البطن وتقليل انتفاخاته وتقلصه.

البطيخ كذلك الذي يحتوي على المياه وعلى سعرات حرارية قليلة ويعمل على إنقاص الوزن وفقدان الدهون المحيطة بالبطن.

الموز كذلك يساعد على خفض مستويات الصوديوم وتوازن المياه والسوائل في جسم الإنسان وبالتالي يخفض محيط البطن.

لا شك ان الكيوى الغني بمضادات الأكسدة يساعد على عملية الهضم ومنع التقلصات والانتفاخات نظرًا لسعرات الحرارية المنخفضة.