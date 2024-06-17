شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك مدمن للموبايل.. إزاى تتعامل معاه؟ والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن يؤدي هذا ادمان الطفل على الهاتف المحمول إلى انخفاض المشاركة الاجتماعية، مما يؤثر على تفاعلاتهم مع الآخرين وربما يؤدي إلى العزلة الاجتماعية. و هو إدمان سلوكي يتضمن الانسحاب، والانتكاس، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

قد تشمل علامات إدمان الهواتف الذكية لدى الأطفال:

الاستخدام المفرط للأجهزة المحمولة

مشاعر الانسحاب، و الغضب عندما لا تستخدم الهاتف

إهمال المسؤوليات

الاستيقاظ عدة مرات في الليل للتحقق من الهاتف

حادث أو إصابة نتيجة استخدام الهاتف

تأثير إدمان الهواتف الذكية

تعب

الصداع

نوعية نوم سيئة

ألم العضلات والعظام

مشاكل عاطفية

وبصرف النظر عن هذا، فإن الأطفال والمراهقون الذين يقضون الكثير من الوقت على هواتفهم الذكية يتعرضون لخطر مواجهة محتوى غير لائق، والمحتالين عبر الإنترنت، والتسلط عبر الإنترنت.

نصائح للتخلص من إدمان الهواتف الذكية

وضع قيود على مقدار الوقت الذي يقضيه أمام الشاشات وإنفاذها بانتظام.

جعل أجزاء من المنزل، مثل غرف النوم وغرفة الطعام، خالية من التكنولوجيا.



قبل الذهاب إلى السرير، يجب إخراج الأجهزة الإلكترونية من غرفة النوم لتجنب تعطيل النوم وتشجيع عادات نوم أفضل.



يتعلم الأطفال من خلال الملاحظة، وبالتالي يظهرون سلوكيات صحية أمام الشاشة ويقيدون استخدامهم للهواتف الذكية في وجودهم. كن قدوة للآخرين من خلال وضع قيود زمنية على استخدامك للشاشة وقضاء الوقت معهم دون اتصال بالإنترنت.



يمكنك الاستفادة من تطبيقات وميزات الرقابة الأبوية لمراقبة استخدام طفلك للهاتف الذكي والحد منه .



تعزيز الهوايات والرياضة واللعب في الهواء الطلق لتقليل الاعتماد على الأجهزة الرقمية. في بعض الأحيان، قم بتقديم بدائل جذابة لوقت الشاشة، مثل الكتب أو الألغاز أو ألعاب الطاولة.