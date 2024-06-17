إزاي تحافظ على صحة قلبك في عيد الأضحى.. أبرزها تناول اللحوم باعتدال

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يواجه مرضى القلب بعض المشاكل الصحية بسبب الإفراط فى تناول اللحوم والأطعمة الدسمة فى موسم عيد الأضحى المبارك، وقد يتجاهل بعضهم أى أعراض طارئة قد تظهر لهم خلال فترة الأعياد، ما يعرضهم للخطر، لذا فى هذا التقرير نقدم لهم نصائح بسيطة تساعد فى حمايتهم والحفاظ على صحتهم فى عيد الأضحى، بحسب موقع Beaumont.

إزاى تحافظ على صحة قلبك فى عيد الأضحى

قدمت جمعية القلب الأمريكية نصائح صحية لصحة القلب فى موسم الأعياد وتشمل:

- تعرف على الأعراض واتخذ الإجراءات اللازمة

تختلف علامات الأزمة القلبية بين الرجال والنساء ومن المهم التعرف عليها مبكرًا والذهاب للطوارئ بأقرب مستشفى، كلما بدأ العلاج الطبي مبكرًا، زادت فرص البقاء على قيد الحياة ومنع تلف القلب، ومن أبرز أعراض النوبة القلبية: ألم الصدر، ضيق تنفس، شعور مفاجئ بالدوخة.

تناول اللحوم باعتدال

ابحث عن التغييرات والبدائل الصحية الصغيرة التي يمكنك إجراؤها حتى تستمر في الشعور بأفضل ما لديك أثناء تناول الطعام والشراب بشكل أقل، ولا تنس مراقبة كمية الملح التي تتناولها ولا تفرط فى تناول اللحوم الحمراء.

خصص وقتًا للعناية بنفسك

قلل من التوتر الناتج عن الزيارات العائلية، والجداول الزمنية المشغولة وخصص وقتا للعناية بنفسك.

استمر في النشاط البدني

يوصى بممارسة النشاط البدني لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا. كن مبدعًا في طرق البقاء نشيطًا، حتى لو كان ذلك في نزهة عائلية أو أي نشاط ممتع آخر يمكنك القيام به مع أحبائك.

التزم بأدويتك

يمكن أن تتسبب الخروجات والزيارات فى الأعياد في إغفال الأدوية أو نسيانها عندما تكون بعيدًا عن المنزل أو عدم الحصول على عبوات الدواء في الوقت المناسب، لذا التزم بمواعيد أدويتك لتحافظ على صحتك.

