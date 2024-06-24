شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم اختبارات الكشف عن أمراض الروماتيزم وطرق العلاج التكميلى والان مع تفاصيل الخبر

لا يوجد اختبار واحد يمكنه تشخيص مرض الروماتيزم. سيرغب طبيبك في مناقشة أعراضك وفحصك للتحقق من وجود علامات واضحة للتورم أو التيبس أو الاحمرار في مفاصلك. إذا اشتبه طبيبك في إصابتك بنوع ما من الأمراض الروماتيزمية، فسوف يطلب إجراء اختبار معملي واحد أو أكثر للمساعدة في استبعاد الأسباب المحتملة الأخرى لأعراضك، وفقا لما نشره موقع healthshots

يمكن أن تساعد اختبارات الدم في الكشف عن علامات الالتهاب، والأجسام المضادة المرتبطة بأمراض معينة، والوظائف غير الطبيعية للأعضاء، من بين أشياء أخرى. يمكن أن تساعد اختبارات التصوير، مثل الأشعة السينية أو الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي أو الموجات فوق الصوتية للمفاصل والعظام، في اكتشاف الالتهاب وتراكم السوائل والكشف عن تغيرات العظام أو المفاصل.

بالإضافة إلى الأدوية يمكن وصف علاجات أخرى للأمراض الروماتيزمية، بما في ذلك:

تمارين محددة

علاج بدني

العلاج الساخن والبارد

الجبائر والأقواس والأجهزة المساعدة

جراحة

العلاجات البديلة والتكميلية

يمكن أن تساعد التمارين الرياضية الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي على تقليل الأعراض مثل الألم مع تحسين الأداء والمزاج أيضًا. ويجد البعض أنه من المفيد إضافة التدليك إلى نظام العلاج الخاص بهم. يمكن أن يريح العضلات ويساعد على زيادة الحركة.

بالإضافة إلى ذلك، وجد البعض راحة من أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي من خلال الوخز بالإبر ، والتاي تشي، واليوجا .

وجد بعض المرضى الذين يعانون من أمراض الروماتيزم أن العلاج السلوكي المعرفي (CBT) ، وخاصة شكل العلاج السلوكي المعرفي الذي يسمى علاج القبول والالتزام، مفيد في تخفيف الأعراض مثل الألم والتعب وضباب الدماغ.