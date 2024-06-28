أشارت إدارة واستثمار مرفأ بيروت، في بيان الى انه "بالإشارة إلى المعلومات المتداولة في الوسائل الإعلامية عن وجود شكاوى من تكاثر الذباب والروائح في محيط المرفأ نتيجة بقاء بواخر الأبقار والأغنام من دون تفريغ لأيام، يهم إدارة المرفأ التوضيح ان لا مسؤولية عليها جراء هذا الأمر، وان المسؤولية المباشرة منوطة بالوزارات المختصة (الزراعة والصحة) في منح أذونات التفريغ ".

كانت هذه تفاصيل خبر إدارة واستثمار مرفأ بيروت: بقاء بواخر الأبقار والأغنام من دون تفريغ مسؤولية وزارتي الزراعة والصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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