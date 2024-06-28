"النشرة": تعرض محامي للضرب المبرح من قبل شخص في صور بسبب خلافات مالية

افاد مراسل "النشرة"، عن "تعرض المحامي ع.ف. من بلدة السكسكية للضرب المبرح، حيث اصيب برضوض مختلفة وكسور في مدينة صور محلة سنتر الساحلي مدخل صور الشمالي، من قبل اشخاص من آل ر. من بلدة مجدل زون قضاء صور بسبب خلافات مالية بين الجانبين". واشار الى ان "القوى الأمنية فتحت تحقيقا بالحادثة".

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