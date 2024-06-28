ذكرت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، "أنّنا فجّرنا صباح اليوم آليّةً عسكريّةً صهيونيّةً بعبوة أرضيّة، وخضنا اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوّات العدو الرّاجلة، محقّقين في صفوفها قتلى وجرحى في تلة المنطار ومحيطها شرق الشجاعية".

كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس": خضنا اشتباكات ضارية مع قوات العدو شرق الشجاعية وأوقعنا قتلى وجرحى بصفوفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.