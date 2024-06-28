قوى الأمن: توقيف 3 سوريين قصّر لتنفيذهم عمليات سرقة دراجات آلية من الضاحية الجنوبية

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "​شعبة المعلومات​ رصدت عصابةً يقوم أفرادها بتنفيذ عمليّات سرقة درّاجات في منطقة ​الضاحية الجنوبية​"، موضحةً أنّ "نتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، توصّلت القطعات المختصّة في الشّعبة إلى تحديد هويّاتهم، ومن بينهم كلّ من السّوريّين: "م. ن." (مواليد عام 2007)، "ف. ع." (عمره نحو 13 سنة) و"ع. ص." (عمره نحو 15 سنة)".

وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "بتاريخ 6-6-2024، وبعد عملية مراقبة دقيقة، ألقت إحدى دوريّات الشّعبة القبض على الأوّل في محلّة ​الليلكي​ على متن درّاجة آليّة نوع "سويت"، تبيّن أنّها مسروقة وتمّ ضبطها. كما تمّ توقيف الثّاني والثّالث بالجرم المشهود في محلّة ​الحازمية​- داخل موقف الـ"سيتي سنتر"، أثناء قيامهما بسرقة درّاجة آليّة نوع "سويت" من داخل الموقف"، مبينّةً أنّ "بتفتيشهم والدرّاجة، ضُبِطَت بحوزة الأوّل طلقة ناريّة، مفتاحان لدرّاجة آليّة ومبلغ مالي".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة اشتراكهم بتنفيذ عمليّات سرقة درّاجات آليّة من منطقة الضّاحية الجنوبيّة ومحيط الـ"سيتي سنتر"، وذلك مقابل مبلغ 50 دولارًا أميركيًّا لكلّ شخص عن كلّ عمليّة سرقة؛ ويقومون بتسليمها لشخص رابع بغية تصريفها".

وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات والدرّاجة الآليّة المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورّطين".