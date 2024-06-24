شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائى تغذية يقدم عدة طرق لتعزيز نشاطك فى الطقس الحار والان مع تفاصيل الخبر

الشعور بالكسل وقلة النشاط من المشاكل الشائعة التى تواجه الكثيرون، خاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة والطقس الحار، لذا فى هذا التقرير نقدم بعض الطرق التى تساعد على تعزيز نشاط الجسم والتغلب على الكسل.

أكد الدكتور كريم جمال، أخصائى التغذية العلاجية بجامعة عين شمس، أن هناك عدة طرق تساعد على تعزيز النشاط عند الشعور بالكسل منها النظام الغذائى الصحى، مضيفاً أن الطاقة التى نحصل عليها تكون من خلال تناول الغذاء الصحى وتنظيم الطاقة داخل الجسم واستخدامها فى الوقت الصحيح.

وأوضح أن النشويات الصحية أو الكربوهيدرات هى مصدر الطاقة الأساسي للجسم وتوجد فى الحبوب الكاملة مثل: القمح والشوفان، البطاطس،البطاطا، والخبز البلدى الأسمر.

وأضاف إن الجسم يحتاج أيضاً إلى البروتين وهو المادة البنائية الأساسية التى تبني نظام استخدام الطاقة، مشيراً إلى أن البروتين الحيواني هو بروتين كامل فيه كل العناصر الغذائية والاحماض الأمينية التى يحتاجها الجسم وأفضل البروتينات الحيوانية هى الأسماك لأن فيها دهون صحية.

وأوضح أن شرب الماء يعزز الطاقة والنشاط، مضيفا أن الماء تدخل فى جميع العمليات الحيوية للجسم منهاعمليات انتاج الطاقة، مضيفاً أن الدراسات أثبتت أن 1% جفاف وشعور بالعطش تعادل 10% هبوط فى الأداء للرياضيين، لذا يجب شرب12 كوب ماء أو 3 لتر على مدار اليوم.

وأكد أن من الطرق الصحية لعلاج الخمول هى الحركة والنشاط البدني، مثل: المشى 10 دقائق يحسن الدورة الدموية ينبه الجسم لافراز هرمونات حتى لو حركة بسيطة.

وتابع قائلا أن التعرض لظروف مختلفة مثل: غسل الوجه بمياه بادرة والرقبة حتى يصل الماء للأوردة عند الرقبة يساعد على الشعور بالنشاط.

وأوضح أن النوم الصحي ليلاً وأخذ القيلولة خلال ساعات النهار ومدتها 20-40 دقيقة أو أخذ الغفوة لمدة 5- 10 دقائق وسط اليوم يساعد على تجديد نشاط الجسم.