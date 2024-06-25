شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتناول البيض بشكل آمن في الصيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر البيض، عنصرًا أساسيًا في العديد من الأنظمة الغذائية في جميع أنحاء العالم، لمحتواه العالي من البروتين واستخداماته المتعددة في الطهي، ومع ذلك، مع دخول أشهر الصيف، يطرح سؤال شائع: هل يجب أن تأكل البيض في الصيف؟ قبل الخوض في المخاوف الموسمية، من الضروري التعرف على القوة الغذائية التي يمثلها البيض، حسبما أفاد تقرير موقع "Food-ndtv".

القيمة الغذائية للبيض

البيض غني بالبروتين عالي الجودة والأحماض الأمينية الأساسية والفيتامينات (مثل ب12 ود) والمعادن (بما في ذلك الحديد والزنك) والدهون الصحية، حيث تساهم هذه العناصر الغذائية في إصلاح العضلات وإنتاج الطاقة وتعزيز الصحة العامة.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول تناول البيض في الصيف

عامل الحرارة أحد المخاوف الرئيسية بشأن استهلاك البيض في الصيف هو احتمال توليد حرارة داخلية في الجسم، لذل هناك معتقدات تقليدية بتجنب الأطعمة "الساخنة" أثناء الطقس الحار، ومع ذلك، فإن علم التغذية الحديث يوفر منظورًا أكثر دقة، وبحسب الخبراء، فإن مفهوم الأطعمة التي تولد الحرارة في الجسم هو مفهوم ثقافي أكثر منه علمي، وفي حين أن بعض الأطعمة يمكن أن تؤثر على درجة حرارة الجسم، فإن البيض عند تناوله باعتدال لا يؤثر بشكل كبير على التوازن الحراري للجسم.

ويلعب النظام الغذائي دورًا حاسمًا في الحفاظ على مستويات الترطيب بالجسم، والبيض على الرغم من أنه لا يرطب بشكل خاص، إلا أنه لا يساهم في الجفاف، ويمكن أن يكون محتواه العالي من البروتين مفيدًا للحفاظ على مستويات الطاقة وكتلة العضلات، خاصة إذا تم دمجها مع الأطعمة الغنية بالمياه مثل الفواكه والخضروات.

مخاوف تتعلق بسلامة الأغذية

هناك مخاوف تتعلق بسلامة الأغذية في الصيف تحديدًا، لأن ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يزيد من خطر نمو البكتيريا، بما في ذلك السالمونيلا، ويتفق الخبراء على أنه من الضروري تخزين البيض بشكل صحيح في الثلاجة وطهيه جيدًا للوقاية من الأمراض المنقولة بالغذاء، خاصة في فصل الصيف.

يتفق خبراء التغذية على أن البيض يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صيفي متوازن عند تناوله باعتدال، حيث يمكن تناول 2 بيضة يوميًا بحد أقصى للحصول على العناصر الغذائية الضرورية دون التأثير بشكل كبير على حرارة الجسم، ومع ذلك، يجب أن يقترن البيض بالأطعمة الغنية بالمياه التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات الترطيب بالجسم، مثل السلطات مع البيض المسلوق، كما يجب تجنب تناول البيض النيئ أو غير المطبوخ جيدًا، خاصة في فصل الصيف.