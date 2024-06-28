نجم الاهلي يقاضي إعلامي شهير بسبب الصفقة الجديدة

أعلنت الشركة المسؤولة عن إدارة أعمال الجزائري أحمد قندوسي، لاعب النادي الاهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، بيانًا رسميًا قرر فيه مقاضاة أحد الإعلاميين.

واتهم أحد الإعلاميين المشهورين، القندوسي، بأنه كان سببًا في فشل انتقال مواطنه زين الدين بلعيد إلى الأهلي ورحيله إلى الدوري البلجيكي.

وجاء بيان الشركة على النحو التالي: “نعبر عن استيائنا الشديد وغضبنا العارم من الاتهامات الباطلة التي وجهت ضد لاعبنا أحمد قندوسي، والتي تدعي كذبًا بأنه السبب في فشل انتقال اللاعب زين الدين بلعيد إلى النادي الأهلي”.

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وأضافت: “نود التأكيد وبأقوى العبارات على أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن اللاعب أحمد قندوسي كان من أكبر الداعمين لزين الدين بلعيد، وكان محفزًا له للانضمام إلى النادي الأهلي”.

وتابع البيان: “إن نشر مثل هذه الأكاذيب والافتراءات يعد تشويهًا متعمدًا لسمعة اللاعب، ونعتبره هجومًا غير مبرر على نزاهته ومصداقيته”.

وأردف: “كما أننا نشعر بالفضول الشديد لمعرفة الدليل القاطع الذي يعتمد عليه ذلك الشخص في اتهاماته الباطلة، نتمنى أن يكون لديه أدلة غير قابلة للدحض، لأنها ستكون مفاجأة لنا وللجميع!”

وواصل: “بناءً على ذلك، نعلن عن نيتنا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة ضد الشخص الذي قام بنشر هذه الاتهامات الزائفة، وكذلك ضد أحد البرامج لنشرهم هذه الأكاذيب دون تقديم أي دليل ملموس”.

واستكمل: “سنتابع هذه القضية بكل جدية وحزم، وسنقوم بملاحقة كل من تسول له نفسه تشويه سمعة لاعبينا أو المساس بهم قانونيًا، لن نتسامح مع أي محاولة للإضرار بسمعة لاعبينا أو التأثير على مسيرتهم الرياضية”.

وأتم: “نحن مصممون على حماية حقوق لاعبينا بكل الوسائل المتاحة، ولن نتردد في اتخاذ أي خطوة قانونية لضمان ذلك”.