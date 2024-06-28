ثنائي إيطاليا يغيب عن التدريبات قبل مواجهة سويسرا في ثمن نهائي يورو 2024

تلقى منتخب إيطاليا، ضربة قوية بغياب ثنائي الفريق عن المشاركة في المران الجماعي للفريق، الذي أقيم اليوم الجمعة، تحضيرا لمواجهة سويسرا، في يورو 2024.

ومن المقرر أن تقام مواجهة إيطاليا أمام سويسرا، مساء غد السبت، الموافق 29 من شهر يونيو الجاري، وذلك في افتتاح مباريات دور 16 بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، والمقامة حاليًا في ألمانيا.

وأوضح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، غياب المدافع أليساندرو باستوني، بسبب إصابته بحمى خفيفة، بالإضافة إلى الظهير الأيسر فيديريكو ديماركو.

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ويشكل غياب المدافع ألساندرو باستوني عن مواجهة سويسرا، ضربة موجعة لـ “الآزوري” حامل اللقب، لا سيما وأنه يفتقد جهود المدافع الآخر ريكاردو كالافيوري بسبب الإيقاف.

ومن المرجح أن لوتشيانو سباليتي مدرب منتخب إيطاليا، سيدفع بالمدافع جيانلوكا مانشيني بدلا من كالافيوري.

وتأهل منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم إلى دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024“، بعد أن التعادل أمام كرواتيا، إيجابيًا بهدف، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس أمم أوروبا 2024.