تعليق ساخر من الغندور على رفض الاهلي انضمام لاعبيه لمنتخب مصر الأولمبي

سخر الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، من قرار النادي الاهلي، برفضه انضمام لاعبيه إلى المنتخب الأولمبي.

ويستعد المنتخب الاوليمبي المصري للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، والتي تنطلق خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبل.

وقال خالد الغندور، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بوظ الدوري بكثرة التأجيلات عشان مصلحة الأندية المصرية اللي بتمثل مصر ودلوقتي خلص الدوري عشان هو اهم من منتخب مصر اللي بيلعب في الأولمبياد”.

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ورفض المدرب مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، ضم أي لاعب إلى المنتخب الأولمبي.

ومن المقرر أن تنطلق أولمبياد باريس 26 يوليو المقبل حتى 11 أغسطس، حيث يقع المنتخب الاوليمبي في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وجمهورية الدومنيكان وأوزباكستان.

ويعد المنتخب المصري أحد أنجح المنتخبات العربية والإفريقية على صعيد الأولمبياد، حيث سبق له المشاركة في 13 نسخة سابقة من الأولمبياد.