شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن معتز القيعي يكشف 6 خطوات أساسية لتطبيق الصيام المتقطع بشكل صحيح يُنقص الوزن والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

انتشر نظام الصيام المتقطع مؤخرًا، كنظام غذائي لإنقاص الوزن، محاكاة لصيام رمضان نظرًا لفوائد الصيام للجسم، ليس فقط في إنقاص الوزن ولكن أيضًا للصحة العامة.

الصيام المتقطع

يتشابه الصيام المتقطع مع صيام رمضان، ولكنه يختلف عنه في إمكانية شرب الماء والمشروبات غير المحلاة أثناء ساعات الصيام، مما يساعد على تقليل الجلوكوز الداخل للجسم كما تقل مستويات الأنسولين، ويبدأ الجسم في استخدام مخازن الجلوكوز في إنتاج الطاقة، وبذلك يتحول الجسم لمحرقة دهون.

طرق تنفيذ الصيام المتقطع

وفي هذا الصدد، يتحدث دكتور. معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، عن أسس التغذية العلاجية، وطرق تطبيق نظام الصيام المتقطع.

1- يمكن للمبتدئين الصيام 12 ساعة وتناول الطعام في 12 ساعة الباقية، مع الحفاظ على تقليل السعرات الحرارية مثل الصيام من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 10 مساءً.

2- الصيام 16 ساعة، وتسمى طريقة 16:8 ، وهي التوقف عن تناول الطعام لمدة 16 ساعه، وتناوله في 8 ساعات، وفي هذه الطريقة يصوم الرجال 16 ساعة، أما السيدات فيصمن من 14 إلى 15 ساعة فقط؛ نظرًا للتأثير السلبي الذي قد يحدث للسيدات من الصيام 16 ساعة وخاصًة على الخصوبة والإنجاب.

3- الصيام 24 ساعة لمدة يوم أو اثنين في الأسبوع، وتسمى طريقة 2:5 ويفضل للمبتدئين عدم إتباع هذا النظام، لأنها تسبب حدوث آثار جانبية في البداية مثل الصداع والإعياء.

4- تفويت بعض الوجبات عند الشعور الشبع خلال اليوم.

5-الصيام يوم بعد يوم، ويمكن الانقطاع التام عن الأكل في يوم الصيام أو تقليل السعرات الحرارية للرجال 600 سعر حراري فقط في يوم الصيام، وللسيدات 500 سعر حراري.

6-تناول الخضراوات والفواكه فقط أثناء 20 ساعة من اليوم، وتناول وجبة متكاملة من البروتين والكربوهيدرات خلال ال4 ساعات المتبقية من اليوم.

نصيحة معتز القيعي حول نظام الصيام المتقطع

وبدوره، يشير د. معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، إلى أن الصيام المتقطع نظام صحي لا يعتمد على حجب عنصر غذائي معين ويمكن للكثير تطبيقه، ولكن ليس كل نظام صحي يناسب جميع الأشخاص، فهناك بعض الأشخاص قد يجدون صعوبة في تطبيقه مثل الطلاب والأشخاص الذين يتواجدون في العمل لساعات طويلة والذين يقومون بأعمال بدينة شاقة أو يمارسون رياضة.

ولذلك، أوصى د. معتز القيعي، بضرورة اختيار النظام الغذائي الذي يتناسب مع الشخص الذي يطبقه ويتناسب مع ظروفه وتفضيلاته الشخصية وارتياحه

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