ملف رياضة الخليج 365.. فوز الأهلي.. تصريحات كولر.. وإلغاء مباراة سموحة وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الجمعة، أبرزها فوز الأهلي على فاركو بهدفين دون مقابل، وتصريحات مارسيل كولر، إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز بسبب حريق في ستاد الإسكندرية

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الجمعة.

مستنكرًا الضغط على اللاعبين.. كولر: أخوض 20 مباراة من أصل 34 بالموسم خلال شهرين

قال المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، إن لاعبيه يعانون من الإجهاد بسبب ضغط المباريات. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الخليج 365 يكشف موعد تجديد الأهلي عقود معلول والسولية وهاني

يحسم الجهاز الإداري لقطاع كرة القدم بالأهلي خلال الأسبوع الجاري ملف تجديد عقود عمرو السولية ومحمد هاني لاعبا الفريق الأول والتي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مصدر لـ "الخليج 365: تعديل موعد مباراة الاتحاد السكندري والداخلية

كشف مصدر لموقع "الخليج 365" أنه تم تعديل موعد إقامة مباراة الاتحاد السكندري والداخلية في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

المقاولون العرب يقبل اعتذار معتمد جمال ويعلن بديله

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، قبول اعتذار معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن الاستمرار في منصبه مع الفريق. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"مصاب أم غاضب؟".. مصدر يوضح سبب حديث كولر عن كهربا عقب مواجهة فاركو

أثار مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي حالة من الغموض حول موقف لاعبه محمود عبدالمنعم عبدالكهربا حين أشار بشكل غير مفهوم علي موقفه في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة فاركو. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

قبّل يدها.. لفتة إنسانية من إمام عاشور عقب مباراة الأهلي وفاركو (صور)

شهدت أحداث ما بعد مباراة الأهلي وفاركو، لفتة إنسانية من إمام عاشور مع طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما لم تعرضه كاميرا فيديو اللقاء. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الأهلي يتخطى عقبة فاركو بثنائية

فاز فريق الأهلي بهدفين مقابل هدف على نظيره فاركو خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الخليج 365 يوضح سبب غياب 13 لاعبًا من الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا عند السابعة من مساء يوم غد السبت ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

رسمياً.. إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز بسبب حريق في استاد الإسكندرية (صور وفيديو)

أُلغيت مباراة سموحة وضيفه بيراميدز التي كانت تجمعهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري بعد حريق في ملعب استاد الإسكندرية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الزمالك يدرس اتخاذ الإجراءات القانونية بعد مكالمة حسين لبيب المسربة

كشف مصدر عن موقف مجلس إدارة نادي الزمالك بعد المكالمة التي تم تسريبها لرئيس مجلس إدارته حسين لبيب. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)