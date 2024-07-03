شكرا لقرائتكم خبر عن دليلك الصحى لحماية طفلك من أمراض الصيف والان مع تفاصيل الخبر

مع ارتفاع حرارة الطقس، وخروج الأطفال للتنزه واللعب، تتعرض حرارة أجسامهم للارتفاع، ووفقا لموقع hindustantimes سنتعرف علي طرق حماية الأطفال من هذا الأمر.

أكد التقرير على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال الصيف للحفاظ على صحة الأطفال، ولحمايتهم من ارتفاع حرارة الجسم أو التعرض للعدوى الفيروسية أو البكتيريا، وذلك من خلال اتباع بعض العادات الصحية المميزة خلال التنزه.

أهم النصائح

- الاحتفاظ بزجاجة ماء معهم عندما يكونون بالخارج.

-ارتداء ملابس واقية من الشمس أي تكون فضفاضة وقطنية الصنع.

-وضع كريمات الوقاية من الشمس، مع ضرورة عدم البقاء في الشمس لفترة طويلة.

-لانش بوكس، يجب أن يكون غني بالأطعمة الصحية كالخضراوات والفواكه الصحية.

وأكد التقرير، على ضرورة مراقبة الآباء لأطفالهم وملاحظة أي عرض يعانون منه، كعلامات التعب والانتباه إلى دفء ولون بشرتهم ، فإذا كانت حمراء وساخنة، فمن المحتمل أنهم بحاجة إلى أخذ قسط من الراحة داخل المنزل أو تحت منطقة مظللة بعيدا عن أشعة الشمس.

وفي حالة قياس حرارة الطفل، واثبات أنه يعاني بالفعل من ارتفاع الحرارة، يجب القيام بإعطاء الأطفال السوائل التي تحتوي على الأملاح التي فقدها الجسم بسبب التعرق، وارتفاع حرارة الجسم، أما في حالة المستوى التالي وهو الإجهاد الحراري، والذي يسبب الغثيان والقيء والشعور بالضعف أو القلق، وعادة ما يكون مصحوبًا بالحمى، فيمكنك محاولة نقل الطفل إلى منطقة أكثر برودة، وإعطائه السوائل، أو رشه بالماء أو وضعه أمام مروحة لتبريده.

إذا كان طفلك يعاني من كل هذه الأعراض وكان يتصرف بشكل مرتبك أو يستجيب بشكل غريب، فهذه ضربة شمس تستدعي الذهاب إلى المستشفى، لإسعافه وحمايته من التعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة.



