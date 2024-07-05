شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.. 9 نصائح تساعد على تجنبه والان مع تفاصيل الخبر

تعانى الكثير من النساء من ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، وقد يؤدى ذلك إلى انخفاض تدفق الدم إلى المشيمة، ما يؤدى إلى انخفاض الأكسجين والعناصر الغذائية التى تصل إلى الجنين، وقد يؤدى هذا إلى بطء النمو، أو انخفاض الوزن عند الولادة، أو الولادة المبكرة.

وبالتالى يصبح من المهم اتباع التدابير التى يمكن أن تساعدك على تجنب هذه الحالة والاستمتاع بحمل صحى، من جانبه أوضح التقرير استراتيجيات فعالة يمكن أن تساعد في تجنب ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.

نصائح لتجنب ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل

تؤثر اضطرابات ارتفاع ضغط الدم على ما بين 5% إلى 10% من جميع حالات الحمل، مع حدوث تسمم الحمل في 2-8% من حالات الحمل في جميع أنحاء العالم.

1. الرعاية المنتظمة قبل الولادة

بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، اطلبي رعاية ما قبل الولادة المبكرة والمستمرة من خلال حضور جميع المواعيد المجدولة مع طبيبك أو أخصائي الرعاية الصحية، حيث تسمح الفحوصات المنتظمة للطبيب بمراقبة ضغط الدم واكتشاف أي علامات مبكرة لارتفاع ضغط الدم، خلال هذه الزيارات، يمكن للطبيب تقديم نصائح وتدخلات شخصية للمساعدة في إدارة ضغط الدم

2. حافظى على نظام غذائي صحي

يعد اتباع نظام غذائي متوازن أمرًا ضروريًا لإدارة ضغط الدم، فيجب على الأمهات الحوامل التركيز على تناول أنواع مختلفة من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

3. ممارسة الرياضة أثناء الحمل

بحسب جمعية القلب الأمريكية يمكن أن تؤدي ممارسة التمارين الرياضية إلى خفض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الحملي بنحو 30% وتسمم الحمل بنحو 40%.

النشاط البدني المنتظم يمكن أن يساعد في التحكم في ضغط الدم وتعزيز الصحة العامة أثناء الحمل، وتعتبر التمارين منخفضة التأثير، مثل المشي والسباحة واليوجا قبل الولادة، خيارات ممتازة.

4. مراقبة زيادة الوزن

اكتساب الوزن الصحي أثناء الحمل أمر بالغ الأهمية لصحة الأم والطفل، حيث إن اكتساب الوزن المفرط يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومضاعفات أخرى.

5. الحد من تناول الكافيين وتجنب الكحول

المحتوى العالى من الكافيين ارتبط بارتفاع ضغط الدم، لذا من المهم الحد من استهلاكها أثناء الحمل، يجب أيضًا تجنب الكحول تمامًا لأنه قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة لكل من الأم والطفل.

6. الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم

عادات النوم الجيدة مهمة للحفاظ على ضغط الدم عند مستوى صحى، فيمكن أن يؤدى الحمل إلى تغييرات فى أنماط النوم، لكن من المهم إعطاء الأولوية للراحة.

7. إدارة التوتر

هل تعلم أن التوتر قد يساهم فى ارتفاع ضغط الدم؟ تمارين التنفس العميق والتأمل وممارسات اليقظة الذهنية طرق رائعة لإدارة التوتر وتعزيز الاسترخاء.

8. تجنب التدخين والتعرض للتدخين السلبى

التدخين أثناء الحمل أمر محظور تمامًا، ليس هذا فحسب، بل يجب عليك أيضًا تجنب التعرض للتدخين السلبي لأنه يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر ارتفاع ضغط الدم ومضاعفات أخرى أثناء الحمل.

9. اتباع النصائح الطبية

إذا وصف لك الطبيب دواءً للتحكم في ضغط الدم، فمن الضروري تناوله حسب التوجيهات، بعض الأدوية آمنة للاستخدام أثناء الحمل، ويمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات ضغط الدم تحت السيطرة، لذا لا تتوقفي عن تناول الدواء أو تعدليه دون استشارة الطبيب، لأن هذا يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على كل من الأم والطفل.