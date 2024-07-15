شكرا لقرائتكم خبر عن تناول كميات زائدة من الملح يُسبب التهابات الجلد.. اعرف طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

الإفراط في تناول الملح في نظامك الغذائي قد يزيد من خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية وفقدان الكالسيوم من العظام، كما يزيد الإفراط في تناول الملح من خطر الإصابة بالتهاب الجلد، وفقًا لما نشره onlymyhealth

كيف يسبب الملح التهاب الجلد؟

تناول كميات كبيرة من الصوديوم يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالات الجلد الالتهابية مثل الإكزيما، وتشير الأبحاث إلى أن الملح الزائد يعطل وظيفة الحاجز الطبيعي للجلد، ما يجعله أكثر عرضة للتهيج والالتهاب، بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الملح إلى تحفيز مسارات التهابية داخل الجسم، والتي تظهر على الجلد.

نصائح تساعدك على تخفيف التأثير كن حذرًا من المصادر المخفية للصوديوم

غالبًا ما تكون الأطعمة المصنعة ووجبات المطاعم محملة بالصوديوم. إن قراءة ملصقات الأطعمة بعناية واختيار البدائل منخفضة الصوديوم يمكن أن يقلل بشكل كبير من تناولك للصوديوم. فيما يلي بعض الأطعمة الشائعة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم:

اللحوم المصنعة: لحوم الغداء، والهوت دوج، والسجق،

الخضروات المعلبة: يمكن أن تكون الخضروات المعلبة طريقة مريحة لإضافة الخضروات إلى نظامك الغذائي، ولكنها غالبًا ما تحتوي على الصوديوم المضاف.

الجبن

تحتوي الجبنة مثل الفيتا والبارميزان والموزاريلا على نسبة عالية من الصوديوم بشكل خاص.

الوجبات الخفيفة المالحة

رقائق البطاطس، والفشار، والوجبات الخفيفة المالحة الأخرى.

التوابل

صلصة الصويا، الكاتشب، الخردل، وخلطات السلطة.

الحساء الفوري والمعكرونة

هذه الأطعمة المريحة غالبًا ما تكون محملة بالصوديوم.

المخبوزات

يمكن أن يحتوي الخبز والكعك وغيرها من المخبوزات على نسبة عالية من الصوديوم بشكل مدهش.

احتضن المكونات الطازجة

اعتمد في وجباتك على الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة، والتي تحتوي بشكل طبيعي على نسبة منخفضة من الصوديوم.

الأعشاب والتوابل للإنقاذ

جرّب أنواعًا مختلفة من الأعشاب والتوابل لإضافة نكهة إلى وجباتك دون الاعتماد على الملح.

اشرب الكثير من الماء

يساعد البقاء رطبًا على التخلص من الصوديوم الزائد من الجسم وتعزيز صحة البشرة بشكل عام.

نصائح إضافية لبشرة صحية

بالإضافة إلى هذه النصائح لتقليل الصوديوم من نظامك الغذائي، يمكن لهذه الطرق أن تساعد في تعزيز صحة بشرتك بشكل أكبر:

الحفاظ على نظام غذائي متوازن

تأكد من أن نظامك الغذائي يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية الكافية لصحة بشرتك. تناول الكثير من الفواكه والخضروات والدهون الصحية.

التحكم في التوتر

يمكن أن يؤدي التوتر المزمن إلى تفاقم التهاب الجلد. مارس تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا أو التأمل للتحكم في التوتر بشكل فعال.

لا تهمل النوم

يعد الحصول على قدر كافٍ من النوم أمرًا بالغ الأهمية لإصلاح البشرة وتجديدها. احرص على الحصول على 7-8 ساعات من النوم الجيد كل ليلة.

ترطيب البشرة بانتظام

يساعد المرطب الجيد على ترطيب وحماية حاجز بشرتك، مما يقلل من التهيج والالتهاب.

استشر طبيب الأمراض الجلدية

إذا كانت لديك مخاوف بشأن التهاب الجلد المزمن، فاستشر طبيب الأمراض الجلدية للحصول على إرشادات وخيارات علاج شخصية.



