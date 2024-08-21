حزب الله يشن هجوما بالمسيرات على مقر اللواء المدرع السابع بجيش الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني شن هجوم بأسراب من المسيرات الانقضاضية على مقر اللواء المدرع السابع لفرقة الجولان بجيش الاحتلال، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

أكدت هيئة البث الإسرائيلية، مسؤول المفاوضات بالجيش الإسرائيلي رفض المشاركة بمحادثات ‎القاهرة واعتبرها أنها بلا جدوى لتعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن مسؤولي المفاوضات أكدوا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى تفجير المفاوضات من خلال تصريحاته.

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكى عن مسؤولين إسرائيليين بأن فريق التفاوض قد أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن التوصل إلى اتفاق في ظل مواقفه الحالية يبدو غير ممكن. وأوضح المسؤولون أن المواقف الراهنة لنتنياهو تضع عراقيل كبيرة أمام تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات.

وحسب التقرير، فإن الفريق المكلف بالمفاوضات أشار إلى أن التباين بين المواقف الحالية للطرفين يجعل التوصل إلى اتفاق شامل صعبًا، وأن هناك حاجة إلى تعديلات جذرية في المواقف لتقريب وجهات النظر وتسهيل الوصول إلى تسوية.