شكرا لقرائتكم خبر عن عربات الفول والممبار والأكل الملوث.. مسببات الإصابة بجرثومة المعدة والان مع تفاصيل الخبر

أشهر أسباب الإصابة بجرثومة المعدة حسبما يوضحها الدكتور ماهر الجارحى استشارى الباطنة بمستشفى الحميات، فهى الأكل الملوث، وقلة النظافة العامة بشكل عام، فالتعرض لأدوات أو أطعمة ملوثة يسهل من انتقال العدوى بهذه الجرثومة بشكل سريع للغاية.

وتابع استشارى الباطنة بمستشفى الحميات أن من أشهر أسباب وعوامل الإصابة بها:

عدم الاهتمام بالنظافة العامة

عصير القصب غير معلوم المصدر الملوث

المياه الملوثة الراكدة غير النظيفة

الطعام الملوث غير النظيف، كعربات الفول وعربات الطعام في الشارع

أكلات ثقيلة قابلة لنقل العدوى مثل الممبار والكرشة والسجق والكبدة وأكلات الشارع المعروفة

انتقالها عبر استخدام المرحاض أو التواليت بعد شخص مريض دون تنظيفه

عربات الفول الملوثة التى لا تطبق معايير السلامة والنظافة فى طهى وتقديم الطعام وغسيل الأوانى



وحذر من بعض المضاعفات الخطيرة لإهمال علاج جرثومة المعدة والتي من بينها:

الإصابة بقرح معوية شديدة ومتجددة

الإصابة بنزيف المعدة

الإصابة بالسرطانات والأورام في حالات نادرة

ويتم علاج مثل هذه الحالات مبكرًا وهو الأفضل للتخلص منها تمامًا، من خلال مضادات حيوية مناسبة يصفها الطبيب المختص، والذى يستغرق حوالى مدة 14 يوم علاج، قد تتجدد وفقا لرؤية الطبيب، وكذلك مهدئات للأمعاء وأدوية مبطنة للمعدة.

فيما قدم تقرير نشر في موقع utswmed مجموعة من النصائح المهمة للوقاية من الإصابة بجرثومة المعدة، وتقليل فرص العدوى بها، وعدم إهمال علاج أية أعراض مرضية يصاب البعض بها:

الاهتمام بغسيل الملابس جيدًا لأنها سبب في انتقال العدوى بها

غسيل الأوانى التي تقدم بها الأطعمة جيدًا لأنها ناقل أساسى للعدوى

لا تشرب المياه غير الموثوقة المصدر

اهتم بغسيل يديك على الدوام

لا تأكل من مكان ملوث خارج منزلك، اهتم بالطعام النظيف

الطعام الصحى المطهى جيدا يقيك الإصابة بالجرثومة