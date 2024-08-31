شكرا لقرائتكم خبر عن اشترى دماغك واحترس من ألزهايمر والاكتئاب.. أضرار غير متوقعة لاضطرابات النوم والان مع تفاصيل الخبر

يعد النوم أمرًا أساسيًا لصحة الأعصاب، حيث يؤثر على وظائف المخ والصحة الإدراكية بشكل عام، ويعتمد المخ على النوم في العديد من العمليات الحاسمة، بما في ذلك تعزيز الذاكرة، ومرونة الأعصاب، وإزالة السموم، يمكن أن يكون للاضطرابات في أنماط النوم، تأثيرات عميقة على صحة المخ ووظائفه، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

تأثير اضطرابات النوم على صحة الدماغ

يمكن أن تؤثر اضطرابات النوم، مثل الأرق وانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم ومتلازمة تململ الساقين، بشكل كبير على صحة الدماغ. وقد ارتبط الأرق، الذي يتسم بصعوبة النوم أو البقاء نائمًا، بالتدهور المعرفي وزيادة خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية، مثل الزهايمر. ويؤدي الحرمان المزمن من النوم إلى إضعاف الوظائف التنفيذية والانتباه واتخاذ القرار، مما يؤدي إلى تفاقم أعراض القلق والاكتئاب.

وانقطاع التنفس أثناء النوم، الذي يتسم بانقطاعات التنفس المتقطعة أثناء النوم، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وضعف الإدراك. ويمكن أن يؤدي انقطاع التنفس أثناء النوم إلى نوم متقطع، مما يقلل من جودة مراحل النوم التعويضي ويساهم في الالتهاب العصبي والإجهاد التأكسدي. ويمكن أن يؤدي هذا الالتهاب إلى تسريع تلف الخلايا العصبية والتدهور الإدراكي".

ومتلازمة تململ الساقين، التي تتسم بأحاسيس غير مريحة في الساقين ورغبة لا يمكن السيطرة عليها في تحريكهما، غالبًا ما تؤدي إلى اضطراب النوم ويمكن أن تساهم في التعب أثناء النهار وضعف الإدراك. يؤثر الانقطاع المستمر للنوم بسبب متلازمة تململ الساقين على قدرة الدماغ على معالجة المعلومات والحفاظ على التوازن العاطفي.

والنوم ضروري للحفاظ على صحة الأعصاب، حيث تؤدي اضطرابات النوم إلى تعطيل وظائف المخ الأساسية، مما يؤدي إلى عجز إدراكي، وعدم استقرار عاطفي، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية، إن معالجة مشاكل النوم من خلال التدخلات الطبية ونمط الحياة المناسبة أمر بالغ الأهمية لحماية وتعزيز صحة المخ".