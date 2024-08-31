شكرا لقرائتكم خبر عن متى يصبح المشى غير صحى؟.. احتياطات لتجنب المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

يتفق معظم الناس على أن المشي هو أحد أكثر أنواع التمارين الرياضية سهولة بجانب فوائدها للصحة، خاصة أنه يمكننا القيام بها في أي مكان ولا يتطلب الأمر أي معدات خاصة أو الذهاب للجيم وبالتالي فهو غير مكلف على الإطلاق، ولكن قد يسبب المشى بعض المشاكل خاصة مع القيام به كثيرًا قد يسبب إجهادًا جسديًا وشعورًا بعدم الراحة، لذلك هناك بعض الاحتياطات التي يجب وضعها في الاعتبار عند المشى لتحقيق أقصى فائدة وتجنب أي مخاطر، وهو ما يوضحه تقرير موقع "WEBMD".

هناك العديد من المشاكل الصحية التي يمكن أن يُسببها المشي المفرط، لذا فمن الضروري التعرف على علامات الإجهاد المفرط المرتبط بالمشي لتجنب الإصابة به والحفاظ على الصحة العامة.

فيما يلي.. بعض المشاكل الشائعة التي يمكن أن تحدث بسبب المشي: آلام أسفل الظهر

من المشاكل الصحية المرتبطة بالمشي المفرط آلام أسفل الظهر، وخاصة إذا كان وضع الجسم سيئًا أثناء المشى أو كانت عضلات الجذع ضعيفة، ويمكن أن تتسبب الحركة المتكررة للمشي والضغط الناتج عن حمل وزن الجسم لمسافات طويلة في إجهاد العمود الفقري وعضلات أسفل الظهر، وقد يكون المشي أو حتى الوقوف لفترات طويلة أمرًا غير مريح بسبب هذا الألم، والذي قد يتراوح في شدته من ألم خفيف إلى شديد.

آلام القدم والبثور

يعد الألم في القدمين، وخاصة الكعبين والأقواس وأصابع القدم، أحد المؤشرات المبكرة للإفراط في المشي، وقد يكون التهاب اللفافة الأخمصية، وهى حالة يصاب فيها الرباط الذي يربط عظم الكعب بأصابع القدم بالالتهاب، ويسبب هذا الألم، وعادة ما يكون الإجهاد المتكرر على القدمين هو سبب هذا الالتهاب، وخاصة عند المشي لمسافات طويلة دون التوقف للراحة المناسبة أو ارتداء الأحذية غير المناسبة، علاوة على ذلك، تعد البثور مشكلة منتظمة أثناء المشي كثيرًا، وخاصة إذا كانت أحذيتك غير ملائمة، حيث يتسبب الاحتكاك بين بشرتك وحذائك في نمو هذه البثور المؤلمة المليئة بالسوائل.

آلام العضلات والمفاصل

وفقًا لأطباء جراحة العظام، تعتبر آلام العضلات والمفاصل خاصة في الفخذين والساقين، مؤشرًا شائعًا للإفراط في المشي، حيث ذروة الألم عادةً بعد 24 إلى 48 ساعة من المشى، ورغم أن الشعور ببعض الانزعاج أمر طبيعي، إلا أن الألم المزمن أو الشديد يشير إلى الإفراط في ممارسة الرياضة، وعلاوة على ذلك، فإن التأثير المتكرر للمشي، وخاصة على الأسطح الصلبة، يمكن أن يجهد الركبتين والوركين، مما يسبب آلام المفاصل التي قد تؤدي إلى تفاقم التهاب المفاصل أو تؤدي إلى اضطرابات مثل ركبة العداء.

تورم وآلام في الساق

إن الوذمة أو التورم في القدمين والكاحلين من العلامات الأخرى للمشي المفرط، حيث يتسبب تراكم السوائل في الأنسجة في حدوث هذا التورم، والذي يزداد سوءًا في كثير من الأحيان بسبب ضعف الدورة الدموية أو الوقوف أو المشي لفترات طويلة، ومن المشاكل المحتملة الأخرى آلام قصبة الساق، والتي تسبب الألم على طول الجزء الداخلي أو الأمامي من أسفل الساق. وهذا يحدث بسبب التهاب العضلات والأوتار والأنسجة العظمية المحيطة بعظمة الساق.