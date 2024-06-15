انت الان تتابع خبر الدفاع النيابية تطالب بفتح تحقيق كامل بأرزاق منتسبي الدفاع والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس اللجنة كريم عليوي في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "خلال استماعنا الى عدد من افراد القوات العسكرية بعد ان أجرينا زيارة ميدانية لقطعات الجيش - الفرقة العاشرة ضمن قاطع عمليات الانبار، طالبنا وزارة الدفاع بفتح تحقيق كامل عن سوء المواد الغذائية المجهزة للمقاتلين في كافة مفاصل الوزارة والفرق العسكرية".



وأضاف عليوي، "كما طالبنا بمحاسبة المقصرين مع تقديم تقرير مفصل عن ذلك للجنة الامن والدفاع النيابية من أجل الحرص على وصول أفضل المواد الغذائية والتجهيز والمعدات للمنتسبين والافراد في كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في العراق" .

