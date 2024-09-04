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نشرة السومرية.. خفايا سرقة القرن وجدلية القوانين وعقد ميناء الفاو مع شركة صهيونية

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بغداد - ياسين صفوان - # رئيس هيئة النزاهة يكشف خفايا سرقة القرن ويطالب البرلمان باستضافته

#الحسيني يكشف للسومرية توقيع عقد ميناء الفاو مع شركة يديرها الكيان الصهيوني

#القوانين الجدلية تعطل جلسات البرلمان .. العفو والاحوال يجتمعان في سلة واحدة


#حملات امنية لجمع الاسلحة في ميسان .. والاطاحة بتجار مخدرات في ثلاث محافظات

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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