انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. خفايا سرقة القرن وجدلية القوانين وعقد ميناء الفاو مع شركة صهيونية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - # رئيس هيئة النزاهة يكشف خفايا سرقة القرن ويطالب البرلمان باستضافته
#القوانين الجدلية تعطل جلسات البرلمان .. العفو والاحوال يجتمعان في سلة واحدة
#حملات امنية لجمع الاسلحة في ميسان .. والاطاحة بتجار مخدرات في ثلاث محافظات
شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.
#الحسيني يكشف للسومرية توقيع عقد ميناء الفاو مع شركة يديرها الكيان الصهيوني
#القوانين الجدلية تعطل جلسات البرلمان .. العفو والاحوال يجتمعان في سلة واحدة
#حملات امنية لجمع الاسلحة في ميسان .. والاطاحة بتجار مخدرات في ثلاث محافظات
شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.