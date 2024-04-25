وظائف صحية شاغرة لدى وزارة الصحة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الصحة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، على مسمى “أخصائي خدمات طبية طارئة”، لفئة أخصائي غير طبيب، لحمَلة شهادة البكالوريوس في التخصصات التالية:

– حوادث وإسعاف.

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– طب طوارئ.

شروط وظائف وزارة الصحة

وبيّنت الوزارة، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– وثيقة التخرج، موضحًا فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– الحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.

– شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

– شهادة برنت التأمينات التفصيلية، ومشهد من صاحب العمل لكل خبرة.

– الاعتماد على تاريخ الالتحاق وتاريخ الانقطاع المسجل في برنت التأمينات الاجتماعية عند تسجيل الخبرات وعدم تسجيل “فترة ساند”.​

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الصحة، أنّ التقديم سيكون متاحًا عبر بوابة التوظيف بوزارة الصحة على الرابط التالي: (هنا)، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 19 شوال 1445هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الثلاثاء الموافق 28 شوال 1445هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)