وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف البحر الأحمر للتطوير

وأبرزت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير أول منع الحرائق والإنقاذ.

– مدير المشاريع.

– مدير وسائل التواصل الاجتماعي.

– مدير أول العلاقات العامة والاتصالات.

– مدير أول الفنادق ودعم الشركاء.

– مسؤول مكافحة الحرائق.

– مدير المشاريع الخاصة.

– مساعد رئيس إطفاء الوجهة.

– أخصائي مراقبة الوثائق.

– مساعد مدير تطوير الضيافة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يونيو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)