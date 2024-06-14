شكرا لقرائتكم 25 وظيفة شاغرة في السلام لصناعة الطيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة عسير.

تفاصيل وظائف السلام لصناعة الطيران

وأبرزت شركة السلام لصناعة الطيران، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي صيانة السوائل المضغوطة.

– أخصائي صيانة أجهزة الأسلحة.

– مدرس طيران تشبيهي.

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التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة السلام لصناعة الطيران، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يونيو 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 سبتمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)