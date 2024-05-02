خليط سحري ينظف شرايينك.. تناول كوبا من عصير هذه الخضروات صباحا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تناول كوب من خليط عصير الخضروات الخضراء مثل الجرجير والخيار والبقدونس كل يوم له فوائد عديدة على صحة الجسم.

وتقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن هذا "الميكس" الأخضر له فوائد صحية مفيدة منها تنظيف الشرايين من الدهون، لأن هذه الخضروات غنية بالألياف ومضادات الأكسدة التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار، وبالتالي تنشيط الدورة الدموية، مما يساعد على تنشيط الشرايين وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وأضافت لـ"الخليج 365" أن تناول هذا الكوب صباحًا في الصيف يخفض من ضغط الدم أيضًا لأنه غني بالألياف العديدة، وبالتالي يقل خطر الإصابة بأمراض القلب لأن الضغط المرتفع أحد عوامل الخطر الإصابة بأمراض القلب.

فوائد أخرى لمشروب الخضراوات

تعزيز صحة المناعة لأن الخضار المتنوع بين البقدونس والخيار والجرجير والبقدونس غني بقنبلة من الفيتامينات خاصةً فيتامين سي.

تحسين وظائف الكلى.

تعزيز صحة العظام.

ترطيب الجسم.

المساعدة في إنقاص الوزن.

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