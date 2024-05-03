الامارات | "مهرجان دبي للمأكولات" يواصل فعالياته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل "مهرجان دبي للمأكولات 2024 " فعالياته حتى 12 مايو الجاري، بمجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات تتضمن فرصة استكشاف فنون الطهي وتجارب طعام بأساليب مختلفة ومبتكرة، وفرصة تذوق مأكولات شهيرة، ونكهات جديدة تعكس تنوع وثراء مشهد المأكولات في الإمارة بأجوائه الاحتفالية، بالإضافة إلى تجربة قوائم طعام خاصة، وعروض ترويجية، وغيرها الكثير في أكثر من 700 مطعم في جميع أرجاء دبي ووجهاتها الشهيرة.

ويتضمن المهرجان الذي انطلق في الفترة من 19 أبريل، وتنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ، تجارب ثرية ووصفات شهية مع فعالية "أسبوع دبي للمطاعم" ويشارك فيها أكثر من 60 مطعماً من أشهر مطاعم دبي.

وتعد "رحلة في عالم المذاقات" من الفعاليات الرئيسية والمفضلة في المهرجان وتقدم مجموعة جديدة من الأنشطة المتنوعة في عروض الطعام وفنونه وورشه في العديد من وجهات دبي وتتيح للزوار فرصة اكتساب مهارات جديدة وتذوق أطباق متنوعة، فيما تتيح فعالية "طبق بـ 10 دراهم" الفرصة لعشاق الطعام والراغبين في استكشاف أكبر قدر ممكن من النكهات بسعر استثنائي في أكثر من 500 مطعم في دبي والتعرف على عالم رائع من المأكولات.

وتستعرض مجموعة مختارة من المطاعم الفاخرة في دبي والمشاركة في فعالية "إبداعات الشيف" مواهب كبار الطهاة الذين يقدمون تشكيلة متنوعة من الأطباق الشهية ضمن قوائم طعام خاصة بالمهرجان.