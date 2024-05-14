الامارات | 157381 زائراً لـ «الشارقة القرائي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت الدورة الـ15 لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، التي اختتمت أول من أمس، في استقطاب أكثر من 157 ألف زائر، حملت معها أكثر من 1000 ساعة من البرامج التثقيفية والترفيهية، على مدار 12 يوماً رفعت شعار «كن بطل قصتك».

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري: «كل طفل غادر المهرجان بابتسامة أو فائدة، وكل قصة تم سردها، وكل كتاب حمله الأطفال معهم إلى منازلهم، يُعد شهادة على الدور الفعّال الذي تلعبه الشارقة في تشكيل عقول الأجيال المقبلة». من جانبها، أكدت المنسق العام لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، خولة المجيني أنه «مع ختام كل فصل من فصول المهرجان، يزداد يقيننا بأن الثقافة هي جسر التواصل الذي يعبر به أطفالنا إلى آفاق المستقبل، وأن القراءة هي المفتاح السحري الذي يُطلق العنان لإمكاناتهم اللامحدودة».

وتكريماً للإسهامات المبدعة التي أثرت عالم كتب الأطفال، شهد المهرجان، الذي اجتذب 157 ألفاً و381 زائراً تتويج الفائزين بجوائز الدورة الـ15، إذ حازت المركز الأول من جائزة الشارقة لرسوم كتب الأطفال لفئة اليافعين، لطيفة حمدان الكتبي، ونالت المركز الثاني جوري حمد المازمي، في حين نالت المركز الثالث منيرة محمد سالم الكعبي.