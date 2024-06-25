شكرا لقرائتكم رياح شديدة وأتربة مُثارة على العاصمة المقدسة حتى الـ7 مساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح شديدة وأتربة مُثارة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، تشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة وتدنيا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحاً تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم / ساعة .

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.

رياح شديدة على ينبع والرايس

كما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح شديدة على محافظة ينبع ومركز الرايس بمنطقة المدينة المنورة وتشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية ورياحاً تصل سرعتها إلى ( 40 – 49 ) كم / ساعة .

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعه السابعة مساء.

قد يهمّك أيضاً

حالة الطقس اليوم

وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

كما توقع المركز أن تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الجوف، والحدود الشمالية، كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية.